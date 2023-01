Mannen hinderen gezin op fietspad in Dronten en mishandelen daarna de vader (52)

met video Auto slaat over de kop en belandt in sloot bij Biddinghui­zen: man zwaarge­wond

Hulpdiensten zijn gisteravond tegen elf uur massaal uitgerukt voor een ernstig ongeluk in Biddinghuizen. Op de Oldebroekerweg was een automobilist de macht over het stuur kwijtgeraakt waarna zijn voertuig over de kop sloeg en in een greppel terechtkwam.

10:33