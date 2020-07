Marcin (44) viel in kokend vet tijdens werk in Dronten, maar 112 werd niet gebeld: ‘Ik voelde meteen dat het heel erg was’

Vlakbij zijn kamer in Dronten op het migrantencomplex hebben we een video verbinding met de Poolse Marcin Wosztyl (44). Wosztyl is niet thuis, maar ligt in een ziekenhuisbed bij het Brandwondencentrum in Beverwijk, waar hij geen bezoek mag ontvangen. Hij werkt als uitzendkracht via Marthoflex bij Beneluxvet in Dronten.



Vorige week dinsdag in de ochtend, om 5 uur, gleed hij uit. Hij was net anderhalve week bij het bedrijf aan het werk als productiemedewerker, maar zeker weten doet hij het niet dat dat zijn functie was, want als je als Pool eenmaal ergens binnen bent doe je alles, ben je alles. ,,Een machine, een tractor, maar geen mens.”