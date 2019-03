Mark Rutte vraagt studenten in Dronten om hulp

‘Natte voeten’ dreigt voor jong onderne­mers­duo door dijkverho­ging Dronter­meer

6:56 De geplande dijkverhoging langs het Dontermeer hangt als een donkere wolk boven At Sea, het bedrijf van het jonge ondernemersduo Brenda van der Haven (29) en Raymon Duffels (31). In het slechtste geval is hun restaurant annex camping en bootverhuurbedrijf twee jaar moeilijk bereikbaar, in het gunstigste geval een half jaar. Maar ze weten het niet en dat schuurt.