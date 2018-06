Marktkooplieden Dronten houden weekmarkt liever op parkeerterrein dan op Meerpaalplein

Te weinig bezoekers en niet gezellig, de weekmarkt op het Meerpaalplein in Dronten heeft het moeilijk. Marktkooplieden staan liever op De Schans met hun kraam. Prima, vindt de gemeente. Maar ondernemers in het centrum hebben daar grote moeite mee.

De Schans is al een paar keer gebruikt voor de weekmarkt, bijvoorbeeld tijdens de verbouwing van het Meerpaalplein. Dat beviel de verkopers goed. Ze vinden deze plek gezelliger dan het grote Meerpaalplein omdat de kramen dichter bijelkaar staan. Ook is het er drukker. Dat zou te maken hebben met de nabijheid van 'trekkers' als supermarkten. Bovendien is De Schans een parkeerterrein: je kunt meteen de gekochte spullen inladen.

Voorkeur

De marktkooplieden hebben jaren geleden al gevraagd om een verplaatsing naar De Schans. De gemeente heeft op basis daarvan een enquête gehouden, zowel onder verkopers als consumenten. Daaruit bleek al een 'sterke voorkeur' voor een verhuizing. Waarom er zo lang niets met het verzoek is gedaan, kan burgemeester Aat de Jonge niet zeggen. Hoe dan ook, de gemeente is inmiddels bereid om mee te werken. ,,De huidige markt is klein en staat onhandig op het Meerpaalplein'', zegt De Jonge.

Quote Waarom zou je 46 weekmark­ten per jaar weghalen van het Meerpaal­plein? Richard Onderberg

Centrummanager Leo Hoksbergen en Stichting DOES (Dronter Ondernemersfonds Evenementen Suydersee) zijn het hier niet mee eens. ,,Te makkelijk'', zegt Hoksbergen. ,,Laten we kijken of we de markt op het Meerpaalplein een impuls kunnen geven.'' ,,Ik begrijp het niet'', zegt voorzitter Richard Onderberg van DOES. ,,Een paar jaar geleden vond iedereen dat er te weinig gebeurde op het Meerpaalplein. In de tussentijd is het plein op de schop gegaan en dan haal je vervolgens 46 weekmarkten per jaar weg? Waarom?'' Bovendien zijn ondernemers rond het plein blij met de markt, gaat hij door. ,,Het is jammer als die spin-off zou verdwijnen.''