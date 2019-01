Martine (26) uit Elburg vlogt over haar werk in de thuiszorg: ‘Ik verzorg niet alleen maar stoma's’

In eerste maand slechts 134 edelherten afgescho­ten in Oostvaar­ders­plas­sen

15 januari Staatsbosbeheer heeft in de eerste maand 134 edelherten in de Oostvaardersplassen afgeschoten. Per dag dat er geschoten werd, worden er gemiddeld krap tien afgeschoten. Dat is twee keer zo weinig als aanvankelijk werd beoogd. Van de 134 dieren zijn er 112 voor consumptie aangeleverd.