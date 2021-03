Maurice stemt vandaag op zijn 18-jarige verjaardag voor het eerst en samen met de burgemeester van Dronten

Tegen 10.30 uur komt Maurice aangefietst bij het stembureau in sportzaal De Beurs in Dronten. Burgemeester Jean Paul Gebben staat de jarige job met een cadeautje in de hand op te wachten. ,,We hebben gekeken of er iemand uit de gemeente jarig is vandaag. Zou dat niet het geval zijn, dan hadden we iemand gevraagd die gisteren 18 jaar is geworden’’, vertelt burgemeester Gebben.