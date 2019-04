Maxime (30) uit Dronten trouwt op televisie met onbekende man

„Ik ben nog nooit zo zenuwachtig geweest in mijn hele leven”, zegt Nick. „Het is zo gigantisch onwerkelijk. Je weet totaal niet wat je kan verwachten.”



1,2 miljoen kijkers zagen de Vriezenvener zondagavond met knikkende knieën en een nerveuze glimlach wachten op zijn toekomstige vrouw. Een vrouw die hij nog nooit had gezien of gesproken. De eerste indruk was gelukkig goed. „Op uiterlijk vlak een goede match”, vertelt Nick. De huwelijksvoltrekking werd dan ook bekroond met een eerste zoen.