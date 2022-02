Medewerkers De Meerpaal Dronten willen extern onderzoek naar onrust: ‘Raad van Toezicht weet niet wat er speelt’

VIDEO Plank behoedt otter voor levensge­vaar­lij­ke oversteek op drukke wegen in Flevoland

Het aantal otters in de provincie Flevoland groeit. Goed nieuws, zeggen ze bij Landschapsbeheer in Lelystad, maar met een keerzijde. Het marterachtige zoogdier wordt nogal eens doodgereden, omdat-ie het te spannend vindt om onder een brug of door een duiker te zwemmen. De otterplank brengt redding, zoals in Dronten.

