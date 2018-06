Meerpaal Dronten heeft stijgende lijn weer te pakken

Na enkele moeilijke jaren trekt het theater in De Meerpaal weer meer publiek. Vorig (kalender)jaar kwamen 16.673 bezoekers op de voorstellingen af, tien procent meer dan in 2016. En toch moet er nog geld bij, zegt scheidend directeur Anke Weeda.

Tien jaar geleden trok het theater nog 28.000 bezoekers. Toen volgde een dip en zakte het aantal bezoekers naar 13.000, in combinatie met een dalend aantal voorstellingen, van 120 naar zo'n 90. Maar de laatste jaren heeft De Meerpaal de stijgende lijn weer te pakken. Dat heeft te maken met de aantrekkende economie, maar ook met 'gericht programmeren', zegt Weeda. Oftewel, 'wat de mensen graag willen zien'. In het geval van Dronten is dat populaire muziek, musical en vooral cabaret. Ga maar na: in het nieuwe programma staan slechts één dansvoorstelling en drie klassieke concerten vermeld. ,,Kunst met een grote K is lastig'', zei Weeda eerder tegen deze krant.

Keerzijde

Met twee theaterzalen mag Dronten als gemeente met 41.000 inwoners niet klagen. Keerzijde is dat het moeilijk is om de zaal vol te krijgen. ,,Soms hangen we een doek in de grote zaal, om er een middelgrote zaal van te maken'', zegt Weeda. Ook kan het theater zichzelf niet bedruipen nadat de gemeente enkele jaren geleden de subsidiekraan voor de programmering dichtdraaide. Er moet geld bij, zegt Weeda. Op verzoek van de gemeente heeft ze vorig jaar een 'verbeterplan' ingediend. Dat heeft nog niet tot concreet resultaat geleid. ,,De discussie heeft zich verbreed'', zegt ze. ,,We praten inmiddels over de maatschappelijke functie van het theater. Kunnen we het op een andere manier gebruiken?'' Daarmee kunnen nieuwe geldbronnen worden aangeboord, 'landelijke fondsen bijvoorbeeld'. Ze benadrukt dat de relatie met de gemeente goed is.

Youp van 't Hek