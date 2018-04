Meerpaal Dronten zoekt nieuwe directeur wegens vertrek Anke Weeda

Weeda staat sinds 2013 aan het roer bij De Meerpaal en noemt het een 'logisch moment' om op te stappen. De Meerpaal staat aan de vooravond van een nieuw meerjarenplan, vertelt ze. ,,Dat gaat in 2019 in en dat vind ik een taak voor mijn opvolger. Ik wil niet over mijn graf heen regeren.'' Weeda, die het stokje overnam van Ellen Kruize, laat de organisatie met een 'goed gevoel' achter. De Meerpaal heeft een commerciële en een maatschappelijke tak en die laatste krijgt een impuls, zegt ze. ,,Dat bouwen we uit.''

Theater

Het is niet makkelijk om commerciële evenementen zoals beurzen en symposia aan te trekken, zegt ze. ,,Er zijn veel andere locaties in de buurt en veel bijeenkomst vinden simpelweg in de Randstad plaats.'' Daarentegen krabbelt het theater juist weer op na een dip. ,,Het aantal bezoekers stijgt, dat is overigens een landelijke trend.''