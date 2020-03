Meerpaal in Dronten schrapt alle activiteiten, Tafeltje Dekje blijft wél bezorgen

Directeur Hans Maris zei donderdag nog tegen deze krant dat alleen de theatervoorstellingen niet doorgaan in verband met corona. Nu het virus oprukt, ziet de Meerpaal zich genoodzaakt om ook de andere activiteiten in het centrum af te gelasten.

Tafeltje Dekje

Wie een bioscoopkaartje heeft gekocht, krijgt het geld terug. Mensen met kaartjes voor het theater of een leerlinguitvoering worden binnenkort geïnformeerd of deze voorstellingen worden geannuleerd of uitgesteld. Het bezorgen van de Tafeltje Dekje-maaltijden gaat gewoon door.

Burgemeester Jean Paul Gebben van Dronten roept op de website van de gemeente inwoners op om elkaar te helpen. ‘Blijf dat ook vooral doen. Op andere manieren dan u gewend bent. Denk aan bellen of Facetimen in plaats van langsgaan, of geef een maaltijd af aan de deur’. Denk ook aan elkaar in de supermarkt staat, gaat Gebben door. ‘Laten we onze Drontense nuchterheid inzetten om met elkaar de komende tijd zo goed als mogelijk door te komen’.