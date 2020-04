Meerpaaldagen Dronten onzeker, crisis binnen bestuur: ‘Gekke tijd’

Nog geen half jaar na de vorige bestuurscrisis is het weer hommeles bij de organisatie van de Meerpaaldagen in Dronten. Ondertussen is het onduidelijk of het evenement doorgaat in augustus.

Nog voordat hij zijn eerste Meerpaaldagen als voorzitter kan meemaken, gooit Harold van Puijenbroek de handdoek in de ring. In november trad hij aan, na een bestuurscrisis waarbij de toenmalige voorzitter, vice-voorzitter en secretaris van Pro Dronten (organisator van de Meerpaaldagen) opstapten.

Als hij zelf niet was vertrokken dan had de rest van het bestuur hem wel opzij gezet. Zijn positie was niet langer houdbaar, laten zowel Van Puijenbroek als Sonja Zimmerman, vice-voorzitter van Pro Dronten, weten. ,,Het vertrouwen brokkelde af’’, zegt laatstgenoemde. ,,Er was geen draagvlak meer voor mij’’, constateert de opgestapte voorzitter.

Belangenverstrengeling

Volgens Van Puijenbroek is er sprake van ‘belangenverstrengeling’ binnen de organisatie van de Meerpaaldagen. De horeca in Dronten, vertegenwoordigd in het algemeen bestuur van Pro Dronten, zou goed verdienen aan het evenement, maar deze opbrengst zou niet in de boeken van de organisatie terug te vinden zijn. ,,Er gaat veel meer geld doorheen dan wordt gerapporteerd, niet alle financiële stromen staan in de begroting.’’

Quote Het is een commerci­eel festival onder de dekmantel van een non-pro­fit feest Harold van Puijenbroek, Oud-voorzitter Meerpaaldagen

Om hoeveel geld gaat het? Van Puijenbroek komt met een rekensom. Een bezoeker van het tentfeest gebruikt zo’n drie consumpties per uur en dat enkele uren lang. Op de drie avonden van de Meerpaaldagen zijn tussen de 4000 en 7500 mensen aanwezig. ,,Ga maar na. Het is een commercieel festival onder de dekmantel van een non-profit feest.’’

Als voorzitter wilde hij helderheid scheppen, een andere organisatievorm kiezen. ,,Er waren machten binnen het bestuur die mij daarin belemmerden. Geen fijne boodschap natuurlijk, maar ik vind: óf je bent leverancier óf je bent bestuurslid.’’

Netjes

Volgens Zimmerman zijn de ‘cijfermatige aannames’ voor rekening van Van Puijenbroek. ,,Wij nemen daar afstand van. Er zijn jaarverslagen, er is een begroting, overal wordt netjes verslag van gedaan.’’ Ze erkent dat dingen anders kunnen bij Pro Dronten. ,,Maar Van Puijenbroek bewoog zich in zevenmijlslaarzen. Ik vind dat je iedereen moet meenemen en dat gebeurde niet.’’

,,Kijk, de Meerpaaldagen is een uit de kluiten gewassen dorpsfeest’’, zegt Zimmerman. ,,Verschillende partijen verrichten werk en verdienen daar aan. Maar moet je dat negatief zien? Dat vraag ik me af.’’

Quote Het dagprogram­ma is klaar. Over de bands kan ik nog niets zeggen Sonja Zimmerman, Vice-voorzitter Meerpaaldagen