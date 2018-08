Meerpaaldagen in Dronten blijven een daverend succes

Verdwijnen onze Hema's uit het straat­beeld?

7:09 De toekomst van 24 Hema-vestigingen, waaronder Harderwijk, Dronten, Nunspeet, Zeewolde en Heerde, hangt aan een zijden draadje. Mogelijk verdwijnt de winkel zelfs uit het straatbeeld. Als dat gebeurt is dat funest voor de winkelstraat, met name in de kleinere plaatsen onder de 100.000 inwoners, stelt retaildeskundige Cor Molenaar. Geen Hema, geen handel.