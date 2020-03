Meetstoel in Biddinghuizen helemaal vervangen: niet veilig voor bezoekers

Vastleggen wegen

‘Meetstoel U99’ is in 1955 in de droogvallende polder geplaatst. Landmeters van de Rijksdienst gebruikten meetstoelen voor het vastleggen van het patroon van wegen en vaarwegen. De meetstoel is in 1980 overgedragen aan de gemeente Dronten. In 2001 is deze gerenoveerd en voorzien van een schuine trap en een balustrade rond de vlonder.