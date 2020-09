Meter slaat één keer uit bij grote festivals in Biddinghuizen in 2019; Defqon.1 staat eventjes te hard

Slechts een keer is de geluidsnorm overschreden bij de grote muziekfestivals in Biddinghuizen in 2019. Dat gebeurde tijdens de pre-party van Defqon.1. Het aantal klachten over geluidsoverlast van beide festivals lag beduidend hoger.

Op dertien plekken in de omgeving van het festivalterrein wordt het geluid gemeten tijdens Lowlands en Defqon.1. Op een van deze plekken stond de meter even in het rood op de vrijdagavond van Defqon.1. Dat meldt de gemeente Dronten.

Op verzoek van Dronten zijn er ook twee meetstations aan de overkant van het Veluwemeer neergezet. Om te kijken of er een relatie is tussen mogelijke klachten en de geluidssterkte, meldt de gemeente desgevraagd. Of dat iets heeft opgeleverd, wil Dronten niet zeggen. ‘Op het grondgebied van de buurgemeenten gelden geen geluidsnormen waar deze festivals aan moeten voldoen’. Bovendien kunnen metingen over grote afstand worden beïnvloed door ‘stoorgeluiden’ en het weer, aldus de gemeente.

Klachten over lawaai

Vanaf de Veluwe komen al jaren klachten over het lawaai dat beide festivals produceren. Zo leverde Defqon.1 vorig jaar 142 meldingen op. Niet alleen vanuit Nunspeet, Elburg en Oldebroek, het merendeel kwam vanuit de regio Zwolle-Kampen. Lowlands ‘scoorde’ 70 klachten vanaf de Noord-Veluwe. Die komen overigens binnen op een speciaal whatsappnummer. In 2018 trokken meer mensen aan de bel over beide festivals. Waarschijnlijk stond de wind toen minder gunstig.

Nunspeet, Elburg en Oldebroek strijden tegen een ruimere vergunning voor het evenemententerrein van Walibi, waar Lowlands en Defqon.1 plaatsvinden. Die vergunning maakt het voor Lowlands mogelijk om op vrijdag- en zaterdagnacht twee uur langer door te gaan. En Defqon.1 duurt drie dagen in plaats van twee.