Mfc Swifterbant wordt twee keer zo duur

Bouw van een nieuw multifunctioneel centrum in Swifterbant gaat het dubbele kosten van wat de gemeente Dronten er in 2017 aan kwijt dacht te zijn. Pakweg drie miljoen euro is er nu nodig om het project van de grond te krijgen. Burgemeester en wethouders vragen daarom de gemeenteraad om nog eens anderhalf miljoen euro beschikbaar te stellen. Die neemt daar naar verwachting in juli een besluit over.

Het is vooral de volgens wethouder Peter van Bergen ‘exorbitante stijging’ van de kosten in de bouw die de extra investering noodzakelijk maken. Die zijn het gevolg van tekorten aan materialen en mensen. Sinds 2014 zijn de bouwkosten met zo’n veertig procent gestegen. Voor een kleiner deel is zijn de extra kosten volgens Van Bergen te verklaren vanuit het programma van eisen dat in samenspraak met de toekomstige gebruikers van het gebouw is ontwikkeld. Een andere tegenvaller is dat de BTW niet kan worden teruggevraagd.

Wens

Ondanks de sterk gestegen kosten ziet het college het afblazen van het project niet als een optie. „Dit is een zeer gewenste voorziening voor Swifterbant. We vinden als college dat het er gewoon moet komen. Dat is ook een al lang gekoesterde wens van de mensen in het dorp.” Het nieuwe mfc zal onder meer worden gebruikt door zorgverlener Coloriet, de bibliotheek, plaatselijke verenigingen en voor activiteiten vanuit de Meerpaal.

Om juridische redenen wordt het multifunctioneel centrum gebouwd door woningcorporatie Oost Flevoland Woondiensten (OFW), samen met dertig sociale huurappartementen op de locatie Kombuis. OFW wordt in eerste instantie dan ook de eigenaar van het gebouw. Na het verstrijken van de vereiste termijn van vijf jaar neemt Dronten het mfc van OFW over.

Planning