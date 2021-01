‘Middelpuntfamilie’ Huijbregts mag burgemeester van Dronten dag en nacht bellen bij dreiging: ‘Lijkt jongensboek, maar is onacceptabel’

De politiek van Dronten wil dat de gemeente de familie Huijbregts in haar probleem als hét middelpunt van Nederland nadrukkelijker ondersteunt. En op die manier de druk op eerst Den Haag en later de Verenigde Staten opvoert om de inmiddels beruchte coördinaten 52°30 0 N, 5°45 0 E in de systemen van de CIA en aanverwante inlichtingendiensten te veranderen in bijvoorbeeld 52°32 0 N, 5°16 0 E: midden in het Markermeer. Zo wordt in die zin aan het middelpunt van Nederland geen feitelijk adres meer gekoppeld.