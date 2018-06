Milieucommissie wil alternatieven voor uitbreiding Ketelhaven

Zuider Zee Development wil zestig appartementen bouwen, verdeeld over drie gebouwen. Dit heeft prioriteit. Daarnaast wordt de jachthaven in stapjes uitgebreid met 480 ligplaatsen.

Behoefte

Nu ligt er één plan op tafel voor beide uitbreidingen. Dat is de commissie die de gevolgen voor het milieu onderzoekt, niet naar het zin. Zo zijn er geen recente cijfers over de behoefte van het aantal ligplaatsen. De commissie ziet graag een of meerdere alternatieven voor het vergroten van de haven voor het geval de uitbreiding kleiner wordt.

Volgens de commissie ligt het voor de hand dat daarbij Natura 2000-gebied wordt gemeden. Als er daadwerkelijk 480 extra ligplaatsen komen in Ketelhaven, breidt de haven met 2,4 hectare uit in beschermd natuurgebied. Dit kan invloed hebben op de gebieden waarin vogels naar voedsel en rust zoeken.

Effectief

Er zijn nog een aantal vragen waarop de commissie een antwoord wil. Zoals: Welke gevolgen heeft de uitbreiding voor watervogels? Vooral in de winter verblijven onder meer kuifeenden in het natuurgebied bij Ketelhaven. Om de vogels tegemoet te komen wil de ontwikkelaar een rustgebied aanleggen in het Ketelmeer. De commissie wil onderzocht zien of deze maatregel effectief is.