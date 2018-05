Miljoenen extra voor jeugdzorg in Dronten

Het gaat niet om een grote groep, maar de aard van de problemen maakt de behandeling duur, aldus De Jonge. ,,Als je de jeugdzorg als een piramide ziet, dan hebben we de brede onderste laag goed in beeld.'' Voor de top, de jongeren met complexe problemen, is meer geld nodig. ,,Maar we zijn ze aan het bereiken. Dat is het goede nieuws.'' Dronten is niet de enige gemeente die meer geld nodig heeft voor de jeugdzorg. Of elders ook de 'dure top van de piramide' het knelpunt is, kan De Jonge niet zeggen.