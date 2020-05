Miljoenentekort Dronten valt mee, maar de zorgen zijn niet voorbij

Het afgelopen jaar is voor de gemeente Dronten in financieel opzicht minder dramatisch verlopen dan werd gevreesd. Gerekend werd op een tekort van ruim 10 miljoen euro, maar de teller is blijven steken op 5,3 miljoen euro, blijkt uit de jaarrekening over 2019. Maar door de coronacrisis zijn er grote zorgen over de komende tijd.