Minister slaat eerste paal voor Reevesluis in Drontermeer

De Reevesluis krijgt een plek in de Reevedam. Dat is een nieuwe oeververbinding tussen Kampen en Flevoland. De aanleg is inmiddels gevorderd. De Reevesluis splijt het Drontermeer in een noordelijk en zuidelijk deel. Het noordelijke deel heeft een 'dynamisch' waterpeil en staat rechtstreeks in verbinding met hoogwatergeul Reevediep en het Ketelmeer. Het zuidelijke deel krijgt een vast waterpeil, net als de overige randmeren.