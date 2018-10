Modernisering woningen Spelwijk Swifterbant begonnen

Curatoren failliete IJsselmeer­zie­ken­hui­zen verwachten nog geen oplossing op korte termijn

12:09 Een definitieve oplossing voor de failliete IJsselmeerziekenhuizen is nog niet in zicht. De curatoren laten weten met meerdere partijen in gesprek te zijn, maar ‘vanwege de complexiteit is de verwachting dat een definitieve oplossing nog enige tijd op zich laat wachten'.