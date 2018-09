Motorrijder crasht op Drontermeerdijk

Opnieuw blauwalg bij Flevonice

15:36 Voor de tweede keer dit seizoen waarschuwt de Omgevingsdienst in Flevoland voor blauwalg in het water van Flevonice. „Zwemmen in water waar blauwalg aanwezig is, kan klachten geven zoals huid- en oogirritatie, diarree en braken”, aldus de dienst.