Mud Masters in Biddinghuizen levert ruim 53.000 euro op voor onderzoek naar kinderkanker

video Illegaal gevulde gasfles oorzaak van ravage bij pomp in Dronten: ‘Bestuurder probeerde het ding weg te schoppen, maar hij rolde steeds terug’

24 augustus De explosie die zaterdagmiddag het tankstation van SuperTank aan de Noord in Dronten in brand zette, is te wijten aan het illegaal vullen van een gasfles. Ooggetuigen hebben gezien hoe de bestuurder een brandende gasfles uit zijn bestelbusje trok en wanhopig probeerde het ding bij de pomp vandaan te trappen. De man liep bij de ontploffing brandwonden op en moest voor behandeling naar het ziekenhuis.