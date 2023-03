Na 9 maanden leegstand heeft het oude C&A-pand een nieuwe huurder: ‘Komt Dronten ten goede’

Er komt weer reuring in het oude C&A-pand in Dronten. Het winkelcomplex stond sinds afgelopen zomer leeg. Met een nieuwe huurder krijgt de winkel een nieuwe bestemming. En dat is goed nieuws voor de stad, vindt centrummanager Leo Hoksbergen: ‘Een enorme impuls voor het Havenplein'.

De leegstand van het pand was volgens hem een klap voor het straatbeeld. Hoksbergen is manager van het stadscentrum SuyderSee. ,,Zo’n groot pand leeg, dat is beeldbepalend voor de stad’’, zo legt hij uit. De lege, afgeplakte etalages kwamen het centrum niet ten goede. Hoksbergen is blij met de nieuwe bestemming: ,,Dit is hartstikke mooi nieuws!’’

Leegstand

Wat er precies in het winkelpand gaat gebeuren kan de centrummanager nog niet zeggen, wel staat vast dat er een nieuwe kledingwinkel in komt. Het winkelcomplex kwam in juni leeg te staan. C&A besloot zich terug te trekken, en voor de Drontense vestiging viel het doek. Nu, zo’n negen maanden later, is de eigenaar erin geslaagd een nieuwe huurder te huisvesten.

Bij dat proces speelde projectontwikkelaar Erik Schoonderwoerd een belangrijke rol. Hoewel het misschien niet makkelijk is voor zo’n groot pand een huurder te vinden, ging het volgens hem redelijk soepel. ,,Je ziet weer meer beweging, nu na corona zie je wel dat winkelketens weer actiever worden.’’

Ook Schoonderwoerd is blij dat de verhuur rond is. Namens de eigenaar van het gebouw is hij al zo’n acht jaar betrokken bij het winkelcentrum. Volgens hem komt er een ‘leuk concept in’ en komt dat de stad ten goede. ,,Het is hiermee een aantrekkelijk centrum geworden, dit zal ook zorgen voor meer bezoek en doorstroming.’’ Wanneer de nieuwe winkel de deuren opent is nog onduidelijk.

