Na bijna twee maanden zien deze kinderen in Dronten elkaar weer in het echt op school

video Buiten zwemmen in Dronten: ‘Heerlijk, ik ben zes weken niet in het water geweest’

24 januari ,,Wat ze in Amsterdam kunnen, dat kunnen wij ook.” Dat dacht Rob van Kemenade, eigenaar van De Kemenade in Dronten. En zo geschiedde, in zijn buitenbad wordt er inmiddels volop gezwommen.