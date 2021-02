Na stroeve start 6700 testen uitgevoerd bij groot experiment in Dronten

Twee corona-testfesti­vals op het Lowlands­ter­rein in Biddinghui­zen

4 februari Veilig festivals en andere evenementen organiseren in coronatijd. Om daar meer over te leren, komen er in maart twee festivals op het Lowlandsterrein in Biddinghuizen. Het gaat om een muziekfestival en een dancefestival, waarbij 1500 mensen toegelaten worden.