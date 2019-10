'Namen omgekomen vliegers horen op oorlogsmonument Dronten’

Mooi, dat oorlogsmonument op het Meerpaalplein, zegt Vogels (‘publicist en componist over WOII’). ,,Jammer dat het zo leeg is. Er staat maar een naam op, van een airgunner die in 2013 is overleden.’’ Als het aan Vogels ligt, komen de namen van álle in de oorlog omgekomen vliegers op het monument te staan. Beter gezegd: de vliegers die zijn neergestort in het stuk Zuiderzee dat we nu Dronten noemen.