‘Natte voeten’ dreigt voor jong ondernemersduo door dijkverhoging Drontermeer

Dossier: Criminele Asielzoekers De Grote Verdwijn­truc van stelende asielzoe­kers: ‘Ze moeten het land verlaten. Dat doen ze niet zomaar’

3 maart Een kleine groep asielzoekers uit het asielzoekerscentrum in Dronten moest na diefstallen in Kampen afgelopen zomer voor de rechter verschijnen. Geen van hen kwam opdagen. Deze krant zocht naar Wahmi A., Elizaveta C., Valeri S. en Abdelouahab N. Waar bleven ze na hun daad? Zagen slachtoffers nog iets terug van de buit? Verslag van een zoektocht vol raadsels.