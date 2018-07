Nauwelijks hinder door geluid van vliegtuigen boven Dronten

Vliegtuigen die over de gemeente Dronten vliegen zorgen nauwelijks voor geluidshinder. Dat blijkt uit metingen die door Sensornet over heel 2017 zijn uitgevoerd.

In de gemeente staan zeven meetpunten. Verdeeld over de kernen Dronten en Biddinghuizen. Bij alle punten bleef was het gemeten geluid niet hoger dan 44 decibel. Dat is onder de grens van 48 decibel, wanneer het vliegtuiglawaai als hinderlijk kan worden ervaren.

Belevingsvlucht

De resultaten uit 2017 wijken amper af van die in voorgaande jaren. Het gemeten geluid is afkomstig van kleinere vliegtuigen van Lelystad Airport en commerciële luchtvaart op grote hoogte richting Schiphol. De resultaten van de belevingsvlucht voor Lelystad Airport in mei vallen buiten dit rapport.