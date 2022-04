Negen inwoners van de gemeente Dronten Koninklijk onderscheiden

LINTJESREGENNa twee jaar een ‘lintjesregen on tour’ door de coronapandemie werden vanochtend in het gemeentehuis van Dronten acht Koninklijke Onderscheidingen uitgereikt door burgemeester Jan Paul Gebben. Later vandaag reikt hij nog een negende onderscheiding aan één van de inwoners van de gemeente Dronten uit.

Ridder in de Orde van Oranje-Nassau

Jennie Brandsma (Biddinghuizen) is onderscheiden vanwege zijn vrijwilligerswerk als voorzitter van Autocrossvereniging De Flinstones en voormalig voorzitter van BAS Tennis. Ook was hij voorzitter van Dorpsbelangen Biddinghuizen, bestuurslid van Bouwgeschil Nederland en mede-oprichter en vrijwilliger bij Stichting De IJsvogel in Biddinghuizen.

Riet van der Wee (Dronten) zet zich op tal van manieren voor de samenleving in. Zo is ze vrijwilliger bij scoutinggroepen, vervult ze verschillende bestuursfuncties bij vakbeweging ABVA KABO. Ook zet ze zich in verschillende functies in voor de Rooms Katholieke parochie De Goede Herder in Nijmegen, Algemene Bridgeclub Dronten, GroenLinks Flevoland, Stichting De Herberg Dronten, Vrouwen Ontmoeten Vrouwen, Statenlid Groen Links Flevoland, cliëntenraad 't Hamersveld in Leusden, Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland en Beheerstichting Denksportcentrum Dronten.

Lid in de Orde van Oranje-Nassau

Trees Beenders - Neve (Swifterbant) zet zich als vrijwilliger en penningmeester in bij De Zonnebloem Swifterbant, als secretaris en penningmeester van de Bambihof. Ook is ze vrijwilliger bij de rooms-katholieke geloofsgemeenschap Willibrord Swifterbant, vrijwilliger bij het Rode Kruis in Dronten en secretaris van de Algemene Vrouwenvereniging ‘Taveno’.

Herman Rodenburg (Swifterbant) zet zich als vrijwilliger voor de samenleving in, zo is hij betrokken bij de Christelijke Gemeente Tandi / Kathmandu in Zuid - Nepal. Ook is hij vrijwilliger bij de Hervormde Gemeente Ermelo en bij de Hervormde Gemeente Swifterbant.

Ankie van Gennep - Grijzenhout (Swifterbant) zet zich op tal van manieren voor de samenleving in. Zo is ze bestuurslid en vrijwilliger bij de Algemene Muziekvereniging Amor Musae, is ze collectecoordinator en zelf ook collectant voor Stichting Alzheimer Nederland. Daarnaast is ze lid van de Organisatiecommissie van het Samenwerkingsproject Toneelvereniging Markanti en vervulde ze diezelfde rol bij Amor Musae bij de uitvoering van ‘Hoog Spel’.

Corrie Strous - Welters (Dronten, Ketelhaven) is oprichtster van de Groencommissie Ketelhaven en doet nog steeds hovenierswerk op het park en daarbuiten. Ook is ze mantelzorger en ondersteuner voor medebewoners, neemt actief deel aan NL Doet en is actief lid en vrijwilligster bij verschillende clubs.

Corien Norder - Mulders (Dronten) is oprichtster en voorzitter van de Stichting Mtangani in Kenia. Met lezingen en presentaties haalt ze sponsorgelden en donaties geld op om daar waterputten, schoolgebouwen, onderwijsmateriaal en meer te kunnen realiseren. Ook treedt ze in de voetsporen van koningin Maxima, met het opzetten van microkredieten voor vrouwen met een eigen onderneming in Mtangani.

Ton Schoot Uiterkamp (Dronten) krijgt zijn lintje voor zijn inzet als secretaris van de Algemene Bridgeclub Dronten en zijn vrijwilligerswerk bij woonzorgcentrum Philadelphia in IJsselmuiden, bij Tafeltje Dekje, bij de Dorpsboerderij Dronten en Denksportcentrum Dronten. Ook is hij penningmeester bij Stichting Boerderijenboek Dronten en secretaris bij Stichting Paardrijden Gehandicapten Flevoland.

Later vandaag ontvangt een negende inwoner van de gemeente Dronten een lintje. Zodra de Koninklijke onderscheiding is uitgereikt, wordt hier bekendgemaakt om wie het gaat.

De leeftijden van de gedecoreerden zijn door de gemeente Dronten niet bekendgemaakt.

Hieronder vind je een overzicht van gedecoreerden in andere gemeenten in Oost-Nederland.

