Nest met zeearenden splitst wegwerk in Flevoland

De Harderdijk (N306), de belangrijke verbindingsweg tussen onder meer Harderwijk en Biddinghuizen, is toe aan groot onderhoud. Maar het werk wordt opgesplitst in meerdere fases. De reden? De aanwezigheid van een nest met zeearenden.

Het aanstaande werk is van maandag 16 maart tot en met vrijdag 17 april dit jaar. Dan gaat het om het traject tussen de Bremerbergweg tot aan de Harderbosweg. Het asfalt wordt vervangen. Tegelijkertijd krijgt de weg ribbelstroken en glasbollen voor extra veiligheid. Ook komen er meerdere kortere parkeerstroken.

Beschermde vogel

Even verderop langs de Harderdijk vindt het werk pas later plaats, vanwege de aanwezigheid van een nest met zeearenden in het bos langs de weg. ‘We willen en mogen dit nest niet verstoren omdat het een landelijk beschermde vogel is’, aldus de provincie op de projectsite. Mogelijk vindt het werk nu in september plaats, maar daarover moet nog overleg plaatsvinden met de aannemer en organisaties.

,,De aanwezigheid van het nest is bekend bij ons. Het zit er al sinds 2017’’, zegt Stef van Rijn van de Werkgroep Zeearend. ,,Het nest zit dicht bij de weg, het is goed zichtbaar. Het is daarom belangrijke om het zoveel mogelijk stil te houden en bijvoorbeeld de exacte locatie niet te melden.’’

Broeden

De kans is aanwezig dat er in het nest al wordt gebroed. ,,Het is daarom goed dat er nu geen wegwerkzaamheden plaatsvinden. In juni vliegen de jongen normaliter uit. September zou dan een goede en veilige keuze zijn om het werk te hervatten. Het is mooi dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van de zeearenden’’, vindt Van Rijn.

Van 14 tot en met 17 april is de Harderdijk al wel open, maar kan het verkeer nog wat hinder hebben van de werkzaamheden. Voor het doorgaande verkeer tussen onder andere Elburg en Harderwijk is een omleidingsroute ingesteld. Ook de bussen op lijn 147 rijden een andere weg.