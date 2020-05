Niet meer naar Lowlands? Geld pas terug in september 2021

Sociale werkvoor­zie­ning Kampen en Dronten werkt door tijdens corona: blije gezichten bij werknemers

12 mei De intelligente lockdown van de afgelopen weken bracht diverse organisaties op het gebied van sociale werkvoorziening in Nederland er toe de deuren te sluiten. Impact, in deze regio actief in Kampen en Dronten, bleef gewoon doordraaien in de coronacrisis. Directeur Rob Rikmanspoel kreeg kritiek op die beslissing van andere SW-bedrijven, maar ziet blije gezichten bij werknemers.