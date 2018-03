Nieuw leven voor oud plan Ketelhaven

Grote moeite

Om meerdere redenen is het er niet van gekomen. Stichting Jachthaven Ketelhaven had grote moeite met de plannen van Lisman en dat zorgde meteen al voor oponthoud. Verder kondigde het bedrijf Komeco aan de mestdrogerij in het buurtschap te heropenen en was het de vraag of de havenkade hier last van zou krijgen. Tot overmaat van ramp ging LIH in 2013 failliet. En zo gebeurde er niets in Ketelhaven - en is er nog steeds niks gebeurd.