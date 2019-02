Nieuw plannen voor gemeentehuis verdelen inwoners van Dronten

Goed gesprek moet lucht klaren in winkelcen­trum Dronten

22 februari Een goed gesprek, volgende week, moet de lucht klaren tussen de Stichting DOES en het gemeentebestuur van Dronten. De verhoudingen zijn onder druk komen te staan door de commotie over het besluit van DOES om de bijdrage aan de viering van Koningsdag en de intocht van Sinterklaas te schrappen. In een open brief betichten stichtingsbestuur en winkeliersvereniging Suydersee de gemeente er van te hebben bijgedragen aan een beeldvorming die ‘pertinent onjuist en onnodig beschadigend’ is.