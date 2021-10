Nieuwe brug tussen Dronten en Kampen is zegen voor het verkeer, maar omwonenden balen: ‘Moe van het vechten’

Had college Dronten geen vertrouwen meer in wethouder Siepel? ‘We hebben hem niet laten vallen’

7 oktober Het opstappen van wethouder Roelof Siepel (ChristenUnie) blijft nasudderen in Dronten. Volgens Siepel kreeg hij niet genoeg steun van zijn collega’s toen er problemen ontstonden rond woningbouwproject Swifterbant-Zuid. Wethouder Ton van Amerongen ontkent dat: „We hebben hem niet laten vallen. We hebben gedaan wat we konden.”