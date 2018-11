Nieuwe burgemeester Dronten moet niet bang zijn

Onderduiken

Zonder zijn naam te noemen, verwees hij nadrukkelijk naar burgemeester Jos Wienen van Haarlem die onlangs moest onderduiken omdat hij werd bedreigd. Wienen treedt hard op tegen criminaliteit en sloot bijvoorbeeld een clubhuis van de Hell's Angels. Verbeek: ,,Ik wil niet zeggen dat in Dronten een specifiek probleem speelt op het gebied van criminaliteit, maar we zien dat het overal in het land aan de orde is. Hetzij verborgen, hetzij in het openbaar. Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat het in Flevoland ook speelt of gaat spelen.’’