Nieuwe domper voor restauranteigenaar Raymon: provincie zou verkeer toch lángs zijn restaurant leiden?

Justitie: Zwollenaar (39) verkracht­te 70-jarige vrouw en probeerde haar daarom te doden

De man die ervan wordt verdacht dat hij in Zwolle een 70-jarige vrouw de bosjes in sleurde, zou zijn slachtoffer hebben verkracht. Dat vermoedt justitie. Al snel na het incident repte de politie over een mogelijk ernstig zedenmisdrijf. De verdachte is 39 jaar oud. Hij wordt ook verdacht van een poging tot doodslag.