Nieuwe poging voor tehuis voor dementerende ouderen in Dronten

Maxime (30) uit Dronten heeft nog contact met haar ex na Married at First Sight

11 juni Leek het er in de finaleaflevering van Married at First Sight gisteren sterk op dat deelnemers Nick en Maxime uit Dronten elkaar nooit meer zouden spreken, het tegendeel is waar. Het jonge stel heeft regelmatig contact en spreekt elkaar graag over hun tumultueuze liefdesavontuur.