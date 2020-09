Nieuwe rugbyclub krijgt vaste plaats bij voetbalvereniging asv Dronten

Rugby Club Dronten (RCD) werd in maart net voor de uitbraak van het coronavirus in Nederland opgericht. ,,De coronacrisis heeft ons als club bijna de das om gedaan. Er mocht niets, we konden niets. Toch hebben we het gered en het gaat nu uitstekend. Dat is uniek voor Dronten, want er is nog nooit een rugbyclub geweest”, liet voorzitter Rayn Schlossarek weten.

Zoektocht

De rugbyvereniging telt op dit moment achttien seniorenleden, vier aspirant-seniorenleden en 34 aspirant-jeugdleden. RCD wil in oktober starten met het spelen van competitiewedstrijden in competitieverband. De afgelopen maanden is de vereniging op zoek gegaan naar een accommodatie waar zij kunnen starten met hun activiteiten.

Er is bekeken of gebruik gemaakt kon worden van de velden van Reaal Dronten, maar deze vereniging vindt dat er onvoldoende ruimte op het complex is voor trainingen en wedstrijden van de rugbyclub. Buiten Dronten was het voormalige trainingsveld van BAS voetbal een serieuze optie. Een locatie buiten de kern Dronten is voor het bestuur van de RCD echter afgewezen omdat bijna alle leden en mensen op de wachtlijst komen Dronten.

Positief

Het bestuur van asv Dronten was positief en bereid RCD aan de Educalaan onderdak te bieden. De rugbyvereniging kan gebruik maken van de trainingsvelden van de voetbalvereniging en de wedstrijden kunnen worden gespeeld op veld zes. Dit veld blijft beschikbaar voor het spelen van jeugdwedstrijden van de voetbalvereniging.

Het veld wordt de komende tijd geschikt gemaakt voor het spelen van rugby. De gemeente stelt 30.000 euro beschikbaar voor onder meer het plaatsen van andere doelen geplaatst en het aanpassen van de belijning. De andere helft van het geld wat nodig is voor de oprichting, hoopt de rugbyclub zelf met onder meer sponsoring bij elkaar te krijgen.