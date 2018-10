Nieuwe stadsdichter Dronten is een Irakees die in Lelystad woont

De zesde stadsdichter van Dronten is geboren in Bagdad en kwam in 2006 in Dronten te wonen. Eerst in het 'opvangcentrum voor vluchtelingen', zegt hij. Daarna in een woning. Hij werd vorig jaar 'gedwongen' om naar Lelystad te verwijzen, zegt hij met een grimas. Maar het bevalt hem goed in de polderhoofdstad. Dat blijkt ook uit een gedicht dat hij later die dag op verzoek mailt. Dat eindigt met de zin 'Lelystad, oh bruid van Flevoland'.

Ode aan Dronten

,,Foutje'', zegt hij even later door de telefoon. Hij had een ode aan Dronten willen sturen. ,,Ik mis het soms'', zegt hij eerder op de dag in de Meerpaal. Wat kunnen we van hem verwachten als stadsdichter? Hij spreidt zijn handen om aan te geven dat hij het ook nog niet weet. ,,Maar ik heb er zin in.''