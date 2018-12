Nieuwe subsidie voor sportclubs in Flevoland

Sportvereniging in de provincie Flevoland kunnen vanaf het nieuwe jaar gebruikmaken van een nieuwe subsidie. De regeling subsidieert bijvoorbeeld de kosten voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, het beheer ervan en de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Daarnaast is er een aanvullende subsidie mogelijk voor duurzaamheidsmaatregelen.

De subsidieregeling ‘Stimulering bouw en onderhoud sportaccommodaties’ gaat per 1 januari in, zo meldt het Energieloket Flevoland. Daarmee kan 20 procent van de kosten voor bijvoorbeeld de bouw van accommodaties worden gedekt. In vergelijking met de vorige subsidie voor sportclubs is er een groter budget beschikbaar (87 miljoen euro).

In de regeling zit ook een aanvullende subsidie voor energiebesparende maatregelen. Daardoor is er in totaal 35 procent subsidie mogelijk voor zaken als LED-verlichting, warmteterugwinning bij douches en zonnepanelen.

Er mag meerdere keren een aanvraag worden gedaan door één vereniging. Een aanvraag moet wel minimaal uit 5.000 euro bestaan. Het bedrag wordt verdeeld op basis van de volgorde van binnenkomst van de complete aanvragen.