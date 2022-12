Nieuwe tik voor oud-eigenaar Flevosap in Biddinghuizen in lange nasleep broedertwist

energierekening Gerard (72) weet hoe je energie bespaart (en de vraag naar dat advies groeit explosief)

Hoe kan ik mijn huis beter isoleren? Wat moet ik doen om energie te besparen? Is een warmtepomp een goed idee? Nog nooit was er vanuit de samenleving zoveel vraag naar energieadvies. Gerard Huisman is energiecoach en maakt met zijn praktische tips veel mensen blij. ,,Hier had ik zelf nog niet aan gedacht.”

