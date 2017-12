Nieuwe variant voor weg in centrum van Dronten

update Pluimvee kinderboerderij Biddinghuizen geruimd wegens vogelgriep

18 december Al het pluimvee van kinderboerderij de Scharrelberg in Biddinghuizen is dit weekeinde geruimd vanwege de vogelgriep. Vrijdagochtend werden enkele dode kippen aangetroffen in de stal, waarna het bange vermoeden ontstond dat er sprake kon zijn van vogelgriep. Die angst werd zaterdagavond bewaarheid.