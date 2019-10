Nieuwe windmolens Flevoland leveren miljoenen op, maar de inwoners profiteren er zelf nauwelijks van

Video Dronten krijgt ‘belevings­wo­ning’ vol slimmighe­den voor senioren

14 oktober Het is er volgepakt met materialen en schilders, installateurs en stoffeerders lopen in en uit. Er is flink reuring aan de Galjoenstraat 39 in Dronten, waar Oost Flevoland Woondiensten is begonnen met het inrichten van een ‘belevingswoning’.