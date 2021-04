Nog geen kleurenpracht door aanhoudende kou: Tulpenroute Flevoland begint later

De bedoeling was om op 10 april te beginnen, dat wordt een krappe week later. De strenge vorst van eerder dit jaar en de lage temperaturen van de laatste weken houden de tulpen nog even in de grond. Ook speelt mee dat Flevolandse akkers voornamelijk uit (koude) klei bestaan, zegt Van Diepenbeek. ,,Hierdoor ligt, in combinatie met de frisse wind die er waait, de temperatuur vaak iets lager dan elders in het land.’’