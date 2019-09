Nog steeds geen zicht op correctie ‘verkeerde’ crashpalen WOII: ‘We gaan er niet meer op in’

Wie af en toe door Flevoland rijdt, kent ze wel: de markeringspalen met het oranje silhouet van een vliegtuig in de berm. Om de plek aan te geven waar in de Tweede Wereldoorlog een vliegtuig is neergestort. Deze crashpalen houden de gemoederen behoorlijk bezig, vooral in Lelystad en Dronten. Steeds meer amateur-historici zeggen dat er storende fouten staan op de begeleidende bordjes.

Foutjes

Dick Breedijk uit Balkbrug beklaagde zich in juni in deze krant al over een paal aan de Alikruikweg bij Biddinghuizen. De bommenwerper die hier zou zijn neergekomen in 1943, crashte in werkelijkheid bij Doornspijk, zei hij. Breedijk telt meer fouten op crashpalen in Dronten. ,,Ik heb het uitvoerig onderzocht.’’ Hij heeft meerdere keren aan de bel getrokken bij Stichting 4 Mei Herdenking Dronten, verantwoordelijk voor het plaatsen van de palen, maar zonder resultaat.

Volledig scherm Dirk Breedijk bij de ‘verkeerde’ crashpaal aan de Alikruikweg bij Biddinghuizen. © Foto Freddy Schinkel

Dat geldt ook voor Gert Talens uit Dronten. Hij deed vijf jaar onderzoek naar een houten vliegtuigje dat in 1944 in de toenmalige Zuiderzee stortte, op plek van het huidige Torenbosje bij Dronten. Althans, dat staat op een bordje op deze plek. In werkelijkheid kwam het toestel bij Kampen neer, zegt hij. Ook Talens wendde zich tevergeefs tot de stichting. En zo zijn er meer amateur-historici die vragen om aanpassing van de teksten op de bordjes. Zowel Breedijk als Drontenaar Fred Vogels (‘publicist en componist over WOII’) heeft hierover inmiddels een brief aan de gemeenteraad geschreven.

Quote Het zijn niet de meest prettige mails. Ik ga er niet meer op in’’ Dirk Drogt, Stichting 4 Mei Herdenking Dronten

Maar Dirk Drogt, voorzitter van Stichting 4 Mei Herdenking Dronten, wil van geen wijken weten. In juni niet, toen deze krant hem vragen stelde over de bordjes, en nu ook niet, nu de stichting nog meer onder vuur ligt. ,,Het zijn niet de meest prettige mails’’, zegt hij. ,,We gaan er niet meer op in.’’ Drogt heeft, kortom, genoeg van de kritiek. ,,Wij baseren ons op de informatie die wijlen Gerrit Zwanenburg (bergingsofficier bij de luchtmacht) heeft verzameld’’.

Burgemeester

Kan de gemeenteraad daar iets aan veranderen? Die oordeelt volgende week of de brieven van Breedijk en Vogels op de agenda van de commissie komen - en dus inhoudelijk worden besproken. Drogt wijst erop dat de stichting geen subsidie krijgt van de gemeente. ,,Wel maken we binnenkort een afspraak met de burgemeester om de te praten over de crashroute en de komende herdenking.’’ En als de burgemeester hem vraagt om een correctie? ,,Daar loop ik niet op vooruit’’.