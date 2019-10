Nog steeds onrust rond ‘Nieuwe Natuur’ in Dronten, boeren blijven boos

Jubileum­feest als inspiratie­bron voor woningcor­po­ra­tie OFW in Dronten

28 oktober Energieneutrale woningen bouwen in een magische mix, waarin ook ruimte is voor psychiatrisch patiënten die worden gedwongen – min of meer – zelfstandig te wonen. Dat is voor de komende jaren de grootste uitdaging voor Oost Flevoland Woondiensten in Dronten. De als vernieuwend bekend staande woningcorporatie heeft daarbij een naam op te houden. OFW grijpt het 50-jarig bestaan aan om vrijdag via een symposium nieuwe inzichten op te doen.