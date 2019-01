Nog voldoende plek voor golfers in Flevoland

REPORTAGE Een jaar na het gruwelijke vuurwerkon­geluk: oud en nieuw is voor altijd anders in Swifter­bant

31 december Het is stil in het hofje de Koekoeksbloem en Vogelwikke in Swifterbant. Precies een jaar geleden stierf hier een 39-jarige bewoner, toen illegaal vuurwerk van dichtbij ontplofte. Hoe is het nu rondom het hofje waar sommige bewoners getuige waren van het vreselijke ongeluk? ,,We vieren Oud en Nieuw voorlopig niet hier…”