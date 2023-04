Noodopvang Biddinghuizen leidt in directe omgeving tot weinig klachten, wel in Dronten: ‘Ik overwoog de deur dicht te houden’

Vluchtelin­gen­dorp­je in Biddinghui­zen zorgt nauwelijks voor overlast: ‘Best pittig om hier te zijn’

Hoe gaat het in en rond de noodopvang in Biddinghuizen? De tijdelijke bewoners zorgen amper voor overlast in de omgeving, het aantal klachten is ‘echt heel weinig’. Maar de dagen zijn lang, een optreden van het plaatselijke koor is een welkom verzetje. ,,Het is best pittig om hier te zijn.’’